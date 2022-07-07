شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف كواليس الرحيل والعودة لتدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بإعتذار للجماهير عن الخسارة فى كأس رابطة الأندية المحترفة مشيرا إلى أن النتيجة ليست بأيدينا لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف : ” فى رأيي أن مباراة غزل المحلة الأخيرة كانت من أفضل مبارياتنا سواء على الصعيد الفني أو الخططي أو المهاري أو البدني فالفريق قدم مستوى مميز لكن كرة القدم أحيانا تظهر الوجه القبيح لمن يجتهد ويتألق فى الملعب بشهادة الجميع “.

وتابع مدرب الإسماعيلي : ” عقب نهاية المباراة دار حديث مع المهندس يحيي الكومي رئيس الإسماعيلي الذى أعلم مدى عشقه للنادي، فقررت رفع الحرج عنه وعدم الإستمرار فى قيادة الفريق ولكن بعد ساعات قليلة تدخلت الأصوات العاقلة وطالبت بإستمراري وهو ما رحب به مجلس الإدارة لذلك تم الإتفاق على الإستمرارية وأود أن أشكرهم على تلك الثقة “.

وأسترسل : ” تمسك مجلس الإدارة والجماهير العاقلة من الأسباب الرئيسية فى إستمراري مع الفريق وأعدهم بأني لن أبخل بنقطة عرق وسأقدم كل ما لدى من جهد وخبرات للنهوض بالفريق وأكدت قبل ذلك أني أجُيد التعامل مع الضغوط خاصة مع فريق كبير بحجم الإسماعيلي “.

وأشار : ” مواجهة إنبي فرصة جيدة لإشراك مجموعة من العناصر التى لا تشارك مع الفريق بإستمرار واعتقد أنها ستفرز لاعبين سيكون لهم دوراً ضمن صفوف الفريق خلال المباريات المقبلة وسنلعب تلك المباراة بغرض الفوز وحصد المركز الثالث فى بطولة كأس الرابطة “.

وبسؤاله عن ابتعاد مجموعة من اللاعبين عن المشاركة فى المباريات المحلية .. فقد أجاب الجمل : ” منذ قيادتي لصفوف الفريق وأنا أعمل على وضع برامج تدريبية لكافة اللاعبين لكن الفترة الحالية أحتاج فيها لعناصر الخبرة وذلك على عكس الأجهزة الفنية السابقة التى قامت بإستبعاد مجموعة من اللاعبين وخوضهم تدريبات بشكل منفرد عن باقي عناصر الفريق “.

واستكمل : ” خلال ولايتي الحالية جميع اللاعبين نتعامل معهم بإحترافية والمميز منهم سيكون له دوراً ضمن صفوف الفريق وأبرز دليل على ذلك مشاركة الفلسطيني خالد النبريصي ومحمد عبد السميع وأحمد أيمن وغيرهم من اللاعبين، كما تم وضع برنامج مخصص للمحترفين على رأسهم الإيفواري جان موريل والجامبي سايكو كونتيه “.

وأتم مدرب الدراويش حديثه : ” لا أتعامل بالعاطفة أتطلع للعمل بشكل علمي ومنطقي وأتمنى من الجميع أن يتحدوا ويساندوا الفريق للخروج من محنته واعتبار مواجهة سموحة بداية الطريق لعهد جديد يتسم بالإنتصارات وتعديل مسار الفريق للأفضل “.