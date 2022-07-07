شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة بدون 4 لاعبين امام إيسترن كومبانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق المقاصة جهود 4 لاعبين للإيقاف في مباراته القادمة بالدوري ضد ايسترن كومباني، بسبب تراكم الإنذارات بعد حصولهم على الإنذار الثالث في آخر مباريات الفريق ضد المصري البورسعيدي.

ويغيب عن المقاصة في مباراة إيسترن كومباني كلا من محمد مجدي الحاس ومحمد محسن ليلة وسيرجي ايريك وحسام عبد الواحد بسبب الإيقاف.

ويخوض فريق المقاصة مباراة ودية ضد نظيره البنك الأهلي اليوم الخميس على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري.

ويستعد فريق المقاصة لمباراته ضد ايسترن كومباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق المقاصة خاض مباراة ودية يوم الاثنين الماضي ضد الزمالك وتانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتعد تجربة البنك الأهلي هي التجربة الودية الأخيرة لفريق المقاصة قبل مباراته ضد ايسترن كومباني، حيث يخوض الفريق الفيومي تدريباته الجماعية حتى موعد المباراة المقبلة.