شكرا لقرائتكم خبر عن العبور يجدد الثقة فى عمرو الدالى بعد الصعود للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى العبور تجديد الثقة فى عمرو الدالى وجهازه الفنى لقيادة الفريق الأول خلال الموسم القادم بعد صعود الفريق رسميا للدرجة الثانية (الممتاز ب)، وقد كلف مجلس الادارة علاء السيد عضو لجنة الكرة وعضو مجلس الادارة الحالى بالاشراف على الفريق الاول فى الموسم الحالى.

من جانبه أكد طارق ربيع رئيس النادى على تقديم كامل الدعم للفريق الاول وقطاع الناشئين لتحقيق خطة واهداف وطموحات أعضاء وجماهير النادى فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه، صرح عمرو الدالى أن هدفه الحفاظ على قوام الفريق الاساسى، ووعد مجلس الإدارة ببذل قصارى جهده للصعود بالفريق للممتاز.

فيما قال المهندس محمد رفعت مدير الكرة بالفريق الأول: أننا لدينا خطة لتأسيس اللاعبين على أعلى مستوى لنستطيع المنافسة مع فرق الدرجة الثانية والصعود للممتاز ولن نكون ضيوف شرف فى هذه الدرجة.

وعلى صعيد آخر، انتهى اليوم التشكيل النهائى لقطاع الناشئين بنادى العبور تحت قيادة رئيس القطاع محمد سعيد، وقد تم اختيار أفضل لاعبين من خلال إقامة عدة اختبارات على مدار شهر كامل على ان يتم إعداد الفرق وبداية التدريبات للمنافسة بعد العيد مباشرة.

وقال محمد سعيد، إنه تم متابعه الفرق الموجودة ومقارنته باللاعبين المنضمين للاختبارات لانتقاء أفضل العناصر لكل مرحلة سنية، خاصة أن النادى سيلعب هذا الموسم فى مسابقة الجمهورية تحت قيادة شريف عثمان مدير فنى للقطاع _ أحمد ابراهيم مدير إدارى – حمادة منصور مدير فنى لحراس المرمى، بالإضافة إلى نخبة مميزة من المدريين الفنيين مثل حمدى ذكى – محمود عباس –أمين عبد الله – وقد تم تجديد الثقة من الموسم الماضى مع فاروق الدخاخنى -محمود رمضان -متولى عبد الواحد وخالد معيوف.

وأكد شريف عثمان المدير الفنى للقطاع، أن السعى لتطوير القطاع يأتى بإضافة برامج متطورة وحديثة للتدريب لتغيير النمط التدريبى فى قطاع الكرة والارتقاء بفرق الناشئين والبراعم وسنعمل من أجل افراز لاعبين قادرين على النهوض والارتقاء باسم النادى وتصعيد لاعبين متميزين للفريق الأول خصوصا بعد صعود الفريق الاول للممتاز (ب).