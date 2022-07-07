شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بسنت حميدة أسرع بنت فى مصر فى لقطات خاصة جدا خارج المضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطلعت بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى الحاصلة على ذهبيتي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر ان تخطف الأنظار بشكل كبير فى ظل تحقيق إنجاز كبير يحسب للرياضة النسائية .

و أصبحت بسنت حميدة حديث الصباح و المساء هى و زوجها مدربها محمد عباس الذى يدعمها بشكل كبير و ظهر ذلك فى المنافسات.

ونجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتى سباقات 100 م و 200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة.

بسنت حميدة من مواليد 1996 وتبلغ من العمر 26 عاماو هى مقيمة فى الإسكندرية و شقيقها باسم حميدة بطل العالم فى ألعاب القوى و تخرجت من كلية الهندسة وتعمل معيدة بالجامعة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات خاصة للبطلة بسنت حميدة خارج المضمار فى الصور التالية :