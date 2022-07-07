شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الأهلى استعداداً لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد عبد القادر صانع العاب النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها في مباراة الاهلى والزمالك الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الايجابى 2-2.

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن عبد القادر يسير بشكل منتظم فى تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأنه فى غضون أسبوع سيشارك فى التدريبات الجماعية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة وانتهت بالتعادل السلبى.

يستعد فريق الاهلى لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الاهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

وواصل الأهلي الترنح في بطولة الدوري بالتعادل السلبى أمام الجونة بعدما خسر في الجولة الماضية من سموحة 2/3، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد الجونة إلى 22 نقطة.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حالة فوز الأحمر فيهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.