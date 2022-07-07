شكرا لقرائتكم خبر عن بناتك يامصر .. 18 ميدالية نسائية للبعثة المصرية بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعد قليل البعثة المصرية الى القاهرة قادمة من الجزائر بعد انتهاء المشاركة فى دورة البحر المتوسط التى اختتمت امس.

وحصدت مصر خلال البطولة على 51 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 13 ذهبية ، و 15فضة بالإضافة إلى 23 برونزية .

ونجحت بنات مصر فى حصد 18 ميدالية من اجمالى الميداليات، فى مختلف الألعاب سواء تنس الطاولة او المصارعة ، رفع الأثقال، الكاراتيه، الريشة الطائرة، العاب القوى ، والملاكمة.

الذهبيات حققتها فريال اشرف لاعبة الكاراتيه ، و بسنت حميدة ميداليتين، نعمة سعيد رفع الاثقال ميداليتين.

والفضيات حققتها احلام يوسف، وريم أحمد لاعبتا الكاراتيه، اسراء عويس العاب القوى ، اشرقت درويش تايكوندو وفضية منتخب تنس الطاولة

وعلى مستوى البرونزيات فحققتها اية شحاتة و شهد سامى فى التايكوندو ،و شهد الحسينى فى الكاراتيه، سمر حمزة و شيماء محمد فى المصارعة، يمنى عياد فى الملاكمة ، بسمة عماد فى الاثقال، وضحى هانى فى الريشة الطائرة