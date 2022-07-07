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بناتك يامصر .. 18 ميدالية نسائية للبعثة المصرية بدورة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعد قليل البعثة المصرية الى القاهرة قادمة من الجزائر بعد انتهاء المشاركة فى دورة البحر المتوسط التى اختتمت امس. 

 

وحصدت مصر خلال البطولة على  51 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 13 ذهبية ، و  15فضة بالإضافة إلى 23  برونزية .

 

ونجحت بنات مصر فى  حصد 18 ميدالية من اجمالى الميداليات،  فى مختلف الألعاب سواء تنس الطاولة او المصارعة   ، رفع الأثقال،  الكاراتيه، الريشة الطائرة، العاب القوى ، والملاكمة. 

 

الذهبيات حققتها فريال اشرف لاعبة الكاراتيه ، و بسنت حميدة ميداليتين، نعمة سعيد رفع الاثقال ميداليتين. 

 

والفضيات حققتها احلام يوسف، وريم أحمد لاعبتا الكاراتيه،  اسراء عويس العاب القوى ، اشرقت درويش تايكوندو وفضية منتخب تنس الطاولة 

 

وعلى مستوى البرونزيات فحققتها اية شحاتة و شهد سامى فى التايكوندو  ،و شهد الحسينى فى الكاراتيه، سمر حمزة و شيماء محمد  فى المصارعة،  يمنى عياد فى الملاكمة ، بسمة عماد فى الاثقال، وضحى هانى فى الريشة الطائرة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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