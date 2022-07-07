شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح إلى 103 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن ارتفاع الدول التى أكدت مشاركتها ببطولة العالم للسلاح المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو القادم فى الأربع صالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى إلى 103 دول.

وتقام بطولة العالم فى الثلاث أسلحة سيف وسيف مبارزة وشيش للرجال والسيدات والفرق، ولا يزال التسجيل مفتوح للدول.

وكان عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح قد كشف من قبل عن رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبطولة.

وتأتى رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لبطولة العالم للسلاح انطلاقا من حرص القيادة السياسية على خروج الأحداث الرياضية الكبرى بشكل يليق بمكانة مصر فى العالم خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها البطولات العالمية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن هذه البطولة هى أول بطولة عالم للسلاح للرجال والسيدات بعد نسخة عام 2019 والتى اقيمت بالمجر ولم تستطع مصر حتى الآن التتويج بميدالية فى بطولات العالم للكبار.