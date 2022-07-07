شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يقترب من تدعيم دفاع الأهلي أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ضد فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الجونة وتسببت في غيابه عن موقعة الفريق الساحلي.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بشد بسيط في العضلة الأمامية خلال مباراته ضد بتروجت بكأس مصر، وفضل الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريز استبعاده من قائمة مباراة الجونة، خشية من تفاقم الإصابة.

ويحتاج الهلي لجهود ياسر إبراهيم في مبارياته القادمة خاصة أنه يخوض تحديات قوية أمام كلا من فيوتشر وبيراميدز بالدوري، ثم الزمالك بنهائي كأس مصر.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.