شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الإسماعيلى وإنبى قبل صدام كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق إنبي اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعتبر هذه المباراة هى الأولي بين الفريقين بعيدًا عن مسابقة الدوري العام، حيث لم يتقابلا فى أى بطولة آخري سواء محلية أو افريقية أو عربية، ويرصد " الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي " مشوار الفريقين منذ صعود النادي البترولي إلى الدوري العام موسم 2002/ 2003 وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى 33 مباراة، فاز 10 تعادل 13 خسر 10، له 35 هدفًا عليه 40 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 8 تعادل 6 خسر 3 له 25 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

ملعب إنبى فاز 2 تعادل 7 خسر 7 له 10 أهداف عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف، ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما، ومحمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي تعرض للهزيمة من غزل المحلة بركلات الترجيح فى قبل نهائي البطولة بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما، التى أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.