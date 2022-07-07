شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب ألعاب القوى فى بطولة العالم بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب ألعاب القوى المصرى فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأمريكا فى الفترة من 14 إلى 24 يوليو الجارى، عقب انتهاء المشاركة فى دورة البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر.

ويشارك المنتخب فى البطولة بقائمة تضم كلا من بسنت حميدة وإيهاب عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى الجمل.

وتقتصر المشاركة على هذه القائمة فى ظل إصابة محمد مجدى خلال مشاركته في البحر المتوسط والتى حقق خلالها برونزية، وإصابة مصطفى عمرو أيضا.

يذكر أن بسنت حميدة حققت ذهبيتى سباق 100 م و200 م عدو بدورة البحر المتوسط ، وحقق إيهاب عبد الرحمن الميدالية الفضية فى منافسات رمى الرمح.