شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يشترط تقديم الكشف الطبى للاعبين قبل التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، و طالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين سواء الجدد أو القدامى بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية .

أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد. وجاء قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.

وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد، حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر القادم، ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءًا من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.