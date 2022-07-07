شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدورى للمرة الثامنة على التوالى بتعادل سلبى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاهلى مع نظيره سموحة سلبياً في ختام الدور الرباعية ليعلن تتويجه بطلا للدوري للممتاز للمرة الثامنة على التوالي في مثل هذا اليوم 7 يوليو 2014.

نجح الأهلى فى الحفاظ على شباكه نظيفة، ليحافظ على اللقب للمرة الثامنة على التوالى، فى أول موسم يكتمل بعد عدم استكمال الدورى لعاميين متتاليين.

أدار المباراة الحكم الدولى محمود البنا باستاد القاهرة، الذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من حسام عاشور، وطارق حامد.

تشكيل الأهلى بقيادة الكابتن فتحى مبروك مكون من : شريف إكرامى، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، محمد نجيب (موسى يدان ق 68)، صبرى رحيل، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل مانجة، محمود حسن تريزيجية، رمضان صبحى (أحمد رءوف ق82)، كريم بامبو (محمد حسن ق89)، عمرو جمال.

تشكيل سموحة بقيادة حمادة صدقى مكون من : أمير عبدالحميد، أحمد سعيد أوكا، السيد فريد (حمادة يحيى ق79)، شريف حازم، عبدالرحمن فاروق، طارق حامد، إبراهيم عبدالخالق ( بابا أركو ق84)، أيمن أشرف، أحمد حمودى (هشام فتح الله ق 63)،علاء على، هانى العجيزى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.