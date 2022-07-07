شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة وفيوتشر " حبايب " قبل مواجهة نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع غزل المحلة، في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث كل منهما عن حصد اللقب الأول من البطولة والتي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الجاري.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، فيما تأهل غزل المحلة بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

آخر مواجهة

وحسم التعادل آخر مواجهة جمعت بين غزل المحلة وفيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة في التاسع من مارس الماضى، في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى.

وحذر على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى فريقه من الضربات الثابتة لفريق غزل المحلة، والتى تعد أحد مصادر قوة الفريق المحلاوى، الذى يعتمد على العرضيات المتقنة لتسجيل الأهداف عن طريق عبده يحيى المميز فى ضربات الرأس، ويأمل على ماهر فى تحقيق أول لقب مع فيوتشر الصاعد حديثا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

فى المقابل، يسعى مصطفى عبده المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق المفاجأة وتحقيق لقب كأس رابطة الأندية، بعد المشوار الناجح للفلاحين خلال مباريات البطولة، وطالب مصطفى عبده لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى فيوتشر لتحقيق الفوز.

ويدير المباراة طاقم إسبانى كامل مكون من جيسيوس مانزانو حكم ساحة وأنجل رودريجز حكم مساعد وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان وفالنتين جوميز حكم رابع وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو واسديرو دياز مساعد حكم فيديو.