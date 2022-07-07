شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو "لغز محير" داخل القلعة الحمراء.. وسواريز صاحب كلمة الفصل فى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لايزال الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، لغزا محيرا لجماهير القلعة الحمراء، بعدما استبشرت بأنه النجم الساطع في الفريق خلال هذه السنوات بعد البداية المميزة التي ظهر عليها.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو في تسجيل 8 أهداف مع الأهلى منذ انضمامه الصيف الماضى، خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

إلا أن الإصابات التي تعرض لها الجنوب أفريقى أبعدته كثيرا عن المباريات وعن مستواه، حيث عانى من ثلاث إصابات منذ ارتداء القميص الأحمر كانت الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

بينما كانت الإصابة الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الامامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

فرص بيرسى تاو

تضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الأهلى مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التى تطارد اللاعب، بالإضافة إلى رحيل مواطنه بيتسو موسيمانى، وينتظر البرتغالى سواريز مدرب الاهلى الجديد عودة بيرسى تاو من الإصابة للحكم عليه سواء بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، أو منحه الضوء الأخضر للرحيل عن الأهلى.