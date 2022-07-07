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بيرسي تاو "لغز محير" داخل القلعة الحمراء.. وسواريز صاحب كلمة الفصل فى رحيله

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القاهرة - سامية سيد - لايزال الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، لغزا محيرا لجماهير القلعة الحمراء، بعدما استبشرت بأنه النجم الساطع في الفريق خلال هذه السنوات بعد البداية المميزة التي ظهر عليها.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو في تسجيل 8 أهداف مع الأهلى منذ انضمامه الصيف الماضى، خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

بيرسي تاو

 إلا أن الإصابات التي تعرض لها الجنوب أفريقى أبعدته كثيرا عن المباريات وعن مستواه، حيث عانى من ثلاث إصابات منذ ارتداء القميص الأحمر كانت الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

بيرسي تاو

 بينما كانت الإصابة الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الامامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

 فرص بيرسى تاو بيرسي تاو
 

تضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب النادى الأهلى مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التى تطارد اللاعب، بالإضافة إلى رحيل مواطنه بيتسو موسيمانى، وينتظر البرتغالى سواريز مدرب الاهلى الجديد عودة بيرسى تاو من الإصابة للحكم عليه سواء بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، أو منحه الضوء الأخضر للرحيل عن الأهلى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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