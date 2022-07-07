شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه فريق النحاس وديًا فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي مواجهة ودية اليوم أمام نادي النحاس، فى إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

ويواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية نظيره الغاني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "موزمبيق 2022"، ويسعى الجهاز الفني للمنتخب للوقوف على المستوى البدني والفني لجميع اللاعبين قبل المواجهة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية على تجربة عدد من اللاعبين الجدد، الذين تم ضمهم للمنتخب في الفترة الماضية، خلال المباراة الودية أمام النحاس، وكذلك تنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها خلال المعسكر الحالي.

وأكد المدير الفني مصطفى لطفي أن المنتخب يسير بخطى جيدة، وأن هناك حماس ورغبة لدى اللاعبين فى تقديم عروض قوية خلال المباريات المقبلة، من أجل التأهل لكأس الأمم القادمة.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في مدينة كوماسي بالأراضي الغانية أحد أيام 22، 23 و24 من شهر يوليو الجاري، بينما تحتضن الأراضي المصرية مواجهة الإياب، أحد أيام 5،6 و7 أغسطس المقبل.