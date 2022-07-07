شكرا لقرائتكم خبر عن صالة 2 جاهزة لاستقبال تدريبات منتخبات أفريقيا للجمباز الفني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة العليا المنظمة لبطولة افريقيا للجمباز الفني من تجهيز صالة 2 باستاد القاهرة الدولي للمنتخبات المشاركة فى البطولة لإجراء التدريبات النهائية اليوم الخميس إستعدادا لانطلاق البطولة غدا الجمعة على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

وينظم الاتحاد المصري للجمباز البطولة الأفريقية للجمباز الفني كبار وناشئين خلال الفترة من اليوم 7 حتي 11يوليو الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول وهي

الجزائر والكامرون وتونس وجنوب افريقيا والسنغال

وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف

ويمثل منتخب مصر فى البطولة الأفريقية للجمباز الفني

منتخب الرجال

عمر العربي وزياد خاطر واحمد علي ومحمد منتصر

وعبدالرحمن عبدالحليم وعلي زهران

المدربين

عرفات محمود وشريف جودت

منتخب الناشئين

مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا واسر ايمن الكيكي وعبدالله عبدالحليم

المدربين

محمد عبدالروؤف ومصطفي عمر والمدير الفني جمال مطر

وتتكون منافسات الجمباز للرجال على 6 أجهزة وهي كالآتي: الحركات الأرضية، جهاز حصان الحلق، جهاز الحلق، جهاز حصان القفز، جهاز المتوازي، جهاز العُقلة وعارضة التوازن. ويسمى اللاعب الذي يشارك في كل المسابقات الست لاعب جمباز عام، أمّا اللاعب الذي يشارك في مسابقة أو مسابقتين فقط فيسمى لاعب جمباز متخصص.

ويمثل منتخب الانسات

جنا هاني وجنا عادل وجنا ابراهيم وزينة ابراهيم ونانسي طمان

المدربين

اماني جمال ومحمود موسي

ويمثل منتخب الناشئات

جودي جوهر وسيرين ابوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام

المدربين

رضوي الجوهري وعمر ابراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين

وتشمل منافسات الأنسات 4 أجهزة وهي

حصان القفزVault Table والمتوازي المختلف الارتفاع Uneven Bars وعارضة التوازن Balance Beam :

والحركات الأرضيةFloor Exercises

وعقد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي جلسة مع بمنتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات والجهاز الفني لتحفيزهم على تقديم أداء مميز وصورة مشرفة لمنتخب مصر وتحقيق نتائج طيبة تليق بمستوى الجمباز فى الآونة الأخيرة

وحقق منتخب مصر للجمباز الفني نتائج طيبة فى دورة العاب البحر المتوسط آلتي نظمتها دولة الجزائر

والتى تعد أفضل نتائج فى تاريخ دورات البحر المتوسط للفرق والفردي العام للجمباز الفنى رجال وانسات

نتائج الفرق

حاز فريق الرجال على المركز الخامس

حاز فريق الانسات على المركز السادس

نتائج الفردى العام

احرز اللاعب عمر العربى المركز الرابع فردى عام

احرزت اللاعبه جنا هانى المركز السادس فردى عام

نتائج فردى الاجهزه الفنى رجال

احرز اللاعب على زهران الميداليه البرونزيه والمركز الثالث على جهاز الحلق

احرز اللاعب عمر العربى المركز الخامس على جهاز الحلق

احرز اللاعب عمر العربى المركز الرابع على جهاز الارضى

احرز اللاعب عمر العربى المركز السادس على جهاز حصان القفز

احرز اللاعب احمد اشرف المركز السادس على جهاز العقله

نتائج فردى الاجهزه الفنى انسات

احرزت اللاعبه جنا هانى المركز السادس على جهاز حصان القفز

في حين توج على زهران ببرونزية جهاز الحلق

وتعتبر هذه البطولة هي ثاني البطولات الأفريقية آلتي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي الشهر الماضي.