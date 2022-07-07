شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال والمصارعة يحصدان نصيب الأسد من ميداليات مصر فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، وحققت خلالها البعثة المصرية المركز السادس فى الترتيب العام برصيد 51 ميدالية متنوعة.

وتعد لعبتى الأثقال والمصارعة الأكثر حصدا للميداليات خلال البطولة، ولهما نصيب الأسد من إجمالى الميداليات، حيث حققت كل لعبة منهما 9 ميداليات متنوعة.

حقق منتخب الأثقال 2 ذهبية و3 فضيات و4 برونز، تحقق الميداليات عن طريق كل من نعمة سعيد 2 ذهب كريم كحلة فضية، أحمد عبد الغنى 2 فضة، أحمد جابر 2 برونز، أحمد على برونز، بالإضافة إلى برونزية بسمة عماد.

وفيما يخص المصارعة فحقق ذهبية وفضيتان بالإضافة إلى 6 برونزيات، وتحققت الميداليات عن طريق كل من عمرو رضا ذهبية، يحيى حافظ فضية، عبد اللطيف منيع فضية، سمر حمزة برونزية، شيماء محمد برونزية، يوسف حميدة برونزية، هيثم فهمى برونزية، عبد الرحمن عمر برونزية، بالإضافة إلى نور الدين حسن برونزية.