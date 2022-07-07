شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: منتخب اليد واجه سوء حظ أمام إسبانيا..ودورة الألعاب إعداد لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح المشرف العام على منتخب مصر لكرة اليد، أن منتخب اليد واجه سوء حظ أمام منتخب إسبانيا، في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران بالجزائر وحصد المنتخب الميدالية الفضية.

وقال أيمن صلاح في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "المنتخب واجه سوء حظ أمام منتخب إسبانيا وكنا قريبين من الميدالية الذهبية ولكن حققنا الهدف من البطولة، وركلة جزاء محمد سند المهدرة كانت الأولى التي يهدرها في المباراة وكانت كرة التعادل، لكن مفيش نصيب".

وأضاف: "دورة ألعاب البحر المتوسط كانت خير إعداد للمنتخب قبل بطولة أفريقيا لكرة اليد ونسعى للحفاظ على اللقب، والمنتخبات التي شاركت في البطولة كانت تلعب بالصف الثانى، والمنتخب الإسبانى كان يضم 5 عناصر فقط من المنتخب الأساسى والباقى من الصف الثانى".

وتابع: "تدريب بروندو لأحد الأندية أخذ من تركيزه مع المنتخب وسيتم تقييم موقفه في الفترة الحالية للتركيز مع المنتخب، وقوة الدورى تفرز المواهب لمنتخب مصر، والمنافسة دائما بتكون بين الأهلى والزمالك وفى بعض الفترات بيدخل نادى سبورتنج".

حصد منتخب منتخب مصر لكرة اليد فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بالخسارة أمام نظيره إسبانيا بنتيجة 28/27 فى النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 16/13 لصالح الفراعنة فى شوط تألق فيه كل من اللاعبين، على زين ومحمد سند ومهاب سعيد والحارس المخضرم كريم هنداوى.

بينما شهد الشوط الثانى تركيز ملحوظ للفراعنة من البداية عن طريق اللعب الهجومي وسط تألق اللاعبين ، أحمد عادل ، أحمد الأحمر و على زين ولكن سرعان ما استعاد الجانب الإسباني توازنه و من ثم تحقيق التعادل ثم التقدم فى الدقيقة قبل الأخيرة حتى ينتهى اللقاء لصالحهم .