شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثنائية بين كايزر تشيفز وسيمبا لضم ميكيسوني..والأهلي يترقب وصول اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في منافسة مع نادي سيمبا التنزاني من أجل التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق الأحمر والترحيب بتسويق اللاعب في الصيف.

ويرغب كايزر تشيفز في شراء خدمات ميكيسوني على سبيل البيع النهائي، وينوي التقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لشراء الجناح الموزمبيقي، في الوقت الذي يرغب فيه سيمبا للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع.

ويفضل مسئولو الأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي وتحقيق ربح مالي بدلا من إعارته، ولكن الأمر يتوقف على المقابل المالي المعروض من الناديين للحصول على خدمات اللاعب.

ويترقب مسئولو الأهلي عودة ميكيسوني من بلاده لمناقشته في العروض المقدمة للحصول على خدماته، لاسيما أنه يتصدر قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي استمرار ميكيسوني بسبب تواضع مستواه وفشله في إثبات نفسه مع الفريق الأحمر منذ الانضمام لصفوف الفريق الأحمر في بداية الموسم الحالي.