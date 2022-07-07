شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره فيوتشر على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة النهائية فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

ويحصل الفريق الذي سيفوز بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة على مليون و500 ألف جنيه بينما يحصل الفريق الوصيف على مليون جنيه، والفريق صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه.

يبحث كلا المحلة وفيوتشر عن حصد اللقب الأول من البطولة والتى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الجاري، بعد الفوز على الإسماعيلى وإنبى فى مباراة نصف النهائى.

وحذر على ماهر، المدير لفنى لفريق فيوتشر، لاعبى فريقه من الضربات الثابتة لفريق غزل المحلة، والتى تعد أحد مصادر قوة الفريق المحلاوى، الذى يعتمد على العرضيات المتقنة لتسجيل الأهداف عن طريق عبده يحيى المميز فى ضربات الرأس، ويأمل على ماهر فى تحقيق أول لقب مع فيوتشر الصاعد حديثا.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

فى المقابل، يسعى مصطفى عبده المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق المفاجأة وتحقيق لقب كأس رابطة الأندية، بعد المشوار الناجح للفلاحين خلال مباريات البطولة، وطالب مصطفى عبده لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى فيوتشر لتحقيق الفوز.

ويدير المباراة طاقم إسبانى كامل مكون من جيسيوس مانزانو حكم ساحة وأنجل رودريجز حكم مساعد وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان وفالنتين جوميز حكم رابع وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو واسديرو دياز مساعد حكم فيديو