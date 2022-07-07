شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز شكوى ضد رزاق سيسيه بعد جمع متعلقاته وانقطاعه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدارة الكرة بنادي الزمالك ، قررت إحالة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق إلي التحقيق عقب جمع متعلقاته كاملة من النادي وتغيب عن التدريبات بدون اذن ، وذلك لتطبيق اللائحة عليه.

وقام الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره، ولم يستطع مسئولى الزمالك التواصل مع رزاق سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، والجدل كبير حول موقفه خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى لكن رحيله مرهون بنهاية المسابقة .

وتدرس إدارة نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ علي حقوق النادي في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم ، ولا يزال الموسم جاريا في ظل مشاركة الزمالك في 3 بطولات وهي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي.

من ناحية أخرى اقترب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن من العودة للفريق في الموسم المقبل في ظل الازمة التي يعاني منها الزمالك في مركز الظهير الأيمن كما ان اللاعب يرتبط بعقد مع الزمالك من الموسم الماضي ممتد لـ 3 مواسم قام بتوقيعه اللاعب في ظل وجود لجنة حسين لبيب.

وينتظر حمدى النقاز العودة من جديد لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى ، ومن المقرر أن يتم حسم أمر اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم بقرار من فيريرا الذى يرفض تماما التدخل في عمله وشدد على ضرورة رؤية جميع اللاعبين المعارين قبل الحكم على مستواهم وتحديد موقفهم سواء بالبقاء أو الرحيل .

يذكر أن الزمالك تعاقد مع اكثر من لاعب خلال الموسم المنقضى وفشل المجلس السابق في قيدهم بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولى على رأسهم عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومحمود شبانه مدافع أسوان وحمدى النقاز لاعب الترجى .