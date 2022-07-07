شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يلجأ لـ"المحاضرات الخاصة" مع لاعبى الأهلي لمعالجة أخطاء التسليم والتسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق عقد محاضرات خاصة مع بعض لاعبي الفريق الذين يواجهون مشكلة كبرى في المباريات تتعلق بالتسليم والتسلّم والتمرير السليم والتسديد على مرمى المنافس وإهدار الفرص وغيرها من أساسيات كرة القدم .

ورغم أن سواريز تولي تدريب الأهلي منذ أسبوع تقريباً بشكل رسمي خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلا أنه لاحظ وجود مشاكل كثيرة في أداء معظم لاعبي الفريق في مقدمتهم ، أفشة ، محمد شريف ومحمد هاني وصلاح محسن وحسين الشحات وأن كانت الإصابة التى تعرض لها الشحات مؤخراً بقطع في غضروف الركبة ستُبعده عن الحسابات الفنية قرابة الشهرين .

ويتطلع ريكاردو سواريز الذي قاد الأهلي في مباراتي بتروجت بكأس مصر والجونة في الدوري وإنتهتا بالفوز في الأولى بثنائية نظيفة والتعادل السلبي في الثانية لتصحيح أخطاء لاعبي الأهلي من خلال التدريبات والمحاضرات المقبلة لاسيما وأن الفريق أمامه إرتباطات قوية محلياً خلال المرحلة المقبلة ، حيث سيلعب مع فيوتشر وبيراميدز يومي 12 و16 يوليو الجاري ببطولة الدوري قبل أن يصطدم بالزمالك في نهائي كاس مصر يوم 21 الشهر الجاري.