شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يتعاقد مع هداف الدورى الغانى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، فى الحصول على توقيع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادي "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة.

وحرص المهندس يحيى الكومى على تولى ملف انتقال اللاعب الذى يعد هداف الدوري الغاني، حيث قام بمخاطبة ناديه ووزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بعد سداد كافة المستحقات الخاصة بانتقاله لصفوف الدراويش في سرية تامة، وذلك في ظل الثقة الموضوعة في الجهاز الفني الحالي واللاعبين الخروج من تلك الكبوة بالمسابقة المحلية، وضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأكد المهندس يحيى الكومى أن سياسة ملف التعاقدات الجديدة تشمل مجموعة من الشروط والمتطلبات لضمان تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة، والعمل جلياً على تطوير قدرات الفريق للأفضل.

جدير بالذكر أن النجم الغاني يبلغ من العمر 24 عاما، وشارك هذا الموسم في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.