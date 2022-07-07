شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يبدأ دراسة فيوتشر بالفيديو قبل موقعة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز في دراسة فريق فيوتشر بالفيديو، من أجل التعرف على طريقة لعبه وأسلوبه في الضغط على المنافسين وكيفية اختراق صفوفه، قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعين سواريز بباقي مساعديه من أجل تحليل أداء فريق فيوتشر والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، قبل موقعة الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري.

وينوي سواريز ومعاونيه في مشاهدة نهائي كأس الرابطة اليوم والتي تجمع فيوتشر مع غزل المحلة من أجل دراسة منافسه قبل المباراة التي تجمعهما يوم الثلاثاء المقبل بالدوري.

وبات موقف الأهلي في المنافسة على استعادة درع الدوري على المحك بعدما واصل نزيف النقاط، ليتوقف رصيده عند 45 نقطة ويحتاج للفوز في كل مباريات وعدم فقدان أي نقطة جديدة لضمان التتويج بلقب الدوري.