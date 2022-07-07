شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتحدى الغيابات أمام المصرى اليوم فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إيسترن كومبانى فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تأهل إيسترن كومبانى إلى هذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، فيما حقق المصرى البورسعيدى الفوز على فريق المنصورة بهدفين نظيفين فى نفس الدور.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدورى، واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون للوصول لدور الثمانية بالإطاحة بالمصرى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات المؤثرة فى مباراة اليوم، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم أيضا عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

فى المقابل، يأمل حسام حسن المدير الفنى للنادى البورسعيدى، فى اجتياز عقبة إيسترن كومبانى ومواصلة تصحيح مسار الفريق هذا الموسم، والمنافسة على تحقيق لقب مع المصرى هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

ونجح حسام حسن فى قيادة المصرى فى 3 مباريات نجح فى الفوز بها، الأولى أمام المنصورة فى الكأس، ومباراتين فى الدورى أمام الجونة ومصر المقاصة، مما جعل المصرى يتقدم إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن.