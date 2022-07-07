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المقاصة يواجه البنك الأهلي وديا اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاصة مباراة ودية ضد نظيره البنك الأهلي اليوم الخميس على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال منافسات .

ويستعد فريق المقاصة لمباراته ضد ايسترن كومباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن فريق المقاصة خاض مباراة ودية يوم الاثنين الماضي ضد الزمالك وتانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتعد تجربة البنك الأهلي هي التجربة الودية الأخيرة لفريق المقاصة قبل مباراته ضد ايسترن كومباني، حيث يخوض الفريق الفيومي تدريباته الجماعية حتى موعد المباراة المقبلة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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