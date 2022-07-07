شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعد لجراحة غضروف الركبة ومهدد بالغياب عن الأهلي شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حسين الشحات لاعب الفريق خلال اليومين المقبلين جراحة في غضروف الركبة بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب مؤخراً إصابته بقطع في غضروف الركبة الأمر الذي يُعني غياب اللاعب عن الفريق فترة تترواح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وينضم حسين الشحات إلى قائمة المُصابين بالفريق التى تضم من الإصابات الطويلة ، كلاً من ، أكرم توفيق وعمار حمدي ثم ميكيسوني وبيرسي تاو وأخيراً ياسر إبراهيم وأن كانت إصابة الأخير بسيطة وقد يعود للفريق في مباراة فيوتشر المقبلة.

وبدأ حسين الشحات مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان، وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، ولكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وإجمالا شارك حسين الشحات في 140 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 8782 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 30 هدفا وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.