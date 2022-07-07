شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه إنبى اليوم على المركز الثالث بكأس رابطة الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الإسماعيلى فى الخامسة مساء اليوم الخميس، مع إنبى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث خسر الإسماعيلى أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، فيما سقط إنبى أمام فيوتشر بهدفين نظيفين فى دور نصف النهائى.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش، إلى تحقيق فوز معنوى على إنبى والحصول على المركز الثالث، استعدادا لمباريات الفريق فى بطولة الدورى الذى يحتل فيها الفريق مركزا لا يليق بتاريخ قلعة الإسماعيلى، حيث يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فى المقابل، يبحث البرازيلى فييرا المدير الفنى لنادى إنبى، عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولى وحسم المركز الثالث فى كأس الرابطة من أجل إعادة الثقة للفريق الذى تعرض لـ3 هزائم متتالية تحت قيادته.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.