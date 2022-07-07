منتخب الناشئين يختتم معسكره الأول اليوم بمواجهة النصر وديًا

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الناشئين مواليد 2006 معسكره المغلق اليوم الخميس، بمواجهة ودية أمام فريق النصر، استعدادًا لمنافسات كأس العرب التي تنطلق بالجزائر في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

ويسعى محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين وجهازه المعاون لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، عبر خوض مباريات متدرجة المستوى.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر الثاني لمنتخب الناشئين يوم 13 يوليو، وجاري التنسيق لخوض بعض المباريات الودية خلاله أيضًا.

ويضم معسكر منتخب الناشئين الحالي كل من عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر وزياد هيثم في حراسة المرمى، إلى جانب أحمد عابدين، محمد نبيه، عبدالرحمن علي، محمد سمير، علي نوفل، محمد عبدالمنعم، فارس أحمد، محمد السيد، يوسف إسلام، مصطفى عكاشة، محمد وليد، إبراهيم عادل، هشام مصطفى، علي إيهاب، مروان محمود، سعيد حمزة إبراهيم رستم، عمر سيد معوض، أحمد فؤاد، ياسين عاطف، عمر خضر، عبدالرحمن هاني، حسام عادل، أيمن أمير عبدالعزيز ومحسن أشرف.

ويقود المدير الفني محمد وهبة الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، ويعاونه كل من مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربًا لحراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.