7 خطوات حاسمة لتطوير استراتيجية لعبة جولف ناجحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هناك أكثر من 15000 ملعب جولف في الولايات المتحدة وحدها، ووفقا لصحيفة دنفر بوست، فإن أقل من 25 مليون شخص في الولايات المتحدة يلعبون الجولف.

إذا كنت واحدا من هؤلاء الذين يزيد عددهم عن 20 مليون لاعب غولف، فمن المحتمل أنك حاولت تحسين لعبتك في مرحلة أو أخرى، ربما لعبت لفترة طويلة ولم يكن لديك استراتيجية جولف.

«مكة » جمعت طرقا من مصادر عدة تساعد في تحسين اللعبة.

ويمكنك استخدام كل هذه النصائح أو بعضها لترسيخ استراتيجيتك في لعبة الجولف، بغض النظر عن هذه النصائح بعد أن تلعب وتنجح... اصنع استراتيجيتك الخاصة بنفسك.