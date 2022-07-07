شكرا لقرائتكم خبر عن محامى عبد الله السعيد يكشف آخر تطورات أزمته مع الأهلى: "ربنا يعلم بيصرف منين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى زهران، محامى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، آخر مستجدات أزمة اللاعب مع الأهلى بشأن قرار الحجز على أرصدته.

وقال زهران خلال تصريحات تليفزيونية، إن المحكمة الرياضية "كاس" أرسلت لنا خطابين جديدين بشأن أزمة عبد الله السعيد والأهلى، وأكدت أن القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم غير ملزم ولا يجوز إصدار أى قرارات فى هذه القضية إلا بعد صدور القرار النهائى من محكمة "كاس" فقط.

وتابع أن المحكمة الرياضية أرسلت خطابا، الأربعاء، رفضت خلاله طلب النادى الأهلى بإنهاء إجراءات القضية أمامها وعلقت الإجراءات لحين الفصل فى الدعوى التى تقدم بها الأهلى.

وواصل أن عبد الله السعيد يمر بأضرار بسبب قرار الحجز على أمواله قائلا: "بقاله أسبوعين ربنا يعلم هو بيصرف منين جميع حساباته متوقفة فى أكثر من 37 جهة".

وأكد محامى عبد الله السعيد أنه سيلجأ للفيفا لتقديم شكوى ضد النادى الأهلى فى حالة الحصول على حكم فى هذه القضية، نظرا للضرر الذى تعرض له اللاعب خلال الفترة الماضية، لأن الأهلى من المفترض أن يدفع هو التعويض للاعب.

وقال زهران إن البعض يقول إن النادى الأهلى ليس الطرف الذى حجز على أرصدة عبد الله السعيد، وإن من فعل ذلك هو مركز التسوية والتحكيم، وبالتالى طلب من المحكمة الرياضية أن تنفذ حكم مركز التسوية ليحصل على مبلغ 2 مليون دولار.