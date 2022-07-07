شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيرى يكشف تفاصيل بروتوكول تعاون المتحدة مع مجلس أبو ظبى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركتى بريزنتيشن وستادات، أنه تم عمل ما يشبه ورشة عمل بين الشركة المتحدة وشركة أبو ظبى للإعلام، بشأن البروتوكول المشترك معهم، وتحدثنا عن ملفات مختلفة تشمل الرياضة والمسلسلات والبرامج، وقريبا نسمع خبرا جيدا.

وأضاف الوزيرى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنه ستكون هناك زيارة أخرى بعد عيد الأضحى، وسيكون التعاون على مستوى مجالات مختلفة، منها فنى ورياضي، حيث سيتم إنتاج مشترك بين الطرفين خاص بالمسلسلات والبرامج سواء خاصة بقناة أبو ظبى أو مشتركة بين الجانبين، وكذلك التعاون فى كرة القدم المصرية بشكل عام وبعض الرياضات الأخرى، وستكون هناك أفكار جديدة على الصعيد الرياضى.

وأشار الوزيرى إلى أنه تم عرض أفكار كل طرف، وتم وضع الخطوط العريضة عن تفاصيل البروتوكول، وتم الالتقاء فى أكثر من نقطة.