شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: تم تضخيم أزمة مديونيات الزمالك.. وسنعلن عن مدرب المنتخب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، عن تسديد الزمالك لجزء من مديونياته للاتحاد المصرى.

وقال إيهاب الكومى خلال تصريحات تليفزيونية: "البعض منح الموضوع أكثر من حجمه، ليس الزمالك فقط من عليه أموال لاتحاد الكرة".

وكشف الكومى: "الأهلى قام بعمل جدولة فى شهر يناير الماضى لمستحقات اتحاد الكرة، عدا فريق المنصورة لديه أموال لدى الجبلاية".

وأضاف الكومى: "كان هناك أكثر من اتصال بين الزمالك واتحاد الكرة، وتم تسديد جزء من المستحقات، لا أستطيع الإفصاح عن المبلغ الذى سدده الزمالك، أقسم بالله ما اعرف الزمالك سدد كام من المستحقات المتبقية عليه".

وحول أزمة السعيد والأهلى قال: "لم يصل إلينا أى شيء من المحكمة الرياضية بشأن ملف عبد الله السعيد حتى صباح الأربعاء، ولو تلقينا أى خطاب سنتواصل مع الاطراف المعنية".

وأتم: "كان فى جلسة فى اتحاد الكرة، بعدها أعتقد أن المدير الفنى لمنتخب مصر سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى خلال ساعات، تم الاتفاق على المدير الفنى لاتحاد الكرة خلال الاجتماع السابق وسنعلن عنه بعد مدرب المنتخب".