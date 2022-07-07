شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي لن يحاسب سواريز على نتائج الموسم.. وإعلان مدرب المنتخب قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لن يسأل سواريز المدير الفنى للفريق عن نتائج ما تبقى من مباريات لنهاية الموسم، أى أنه لن يتحمل نتيجة المباريات الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال برنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن سواريز يشبه الطالب الذى يخضع للامتحان دون مذاكرة. وعن المدير الفنى للمنتخب قال شوبير: "هيتم إعلانه قبل عيد الأضحى".

وينوى البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراته ضد الجونة أول أمس الثلاثاء، والتى انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت استمرار فقدان الفريق الأحمر للنقاط.

ويخطط سواريز لمعالجة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ودقة اللمسة الأخيرة التي افتقدها لاعبو الأهلي خلال مباراة الجونة، وكذلك الشراسة الهجومية والتركيز طوال المباراة، بعدما ظهر على الضغط على اللاعبين.