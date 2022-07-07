شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الإعلامى لروبرت مورينو: لم تحدث مفاوضات مع الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خايمي تورال، المتحدث الإعلامي للمدير الفني الإسباني روبرت مورينو، حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الوطني الأول.

وقال خايمي تورال، خلال تصريحات له ببرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "لم تحدث أي مفاوضات مع الاتحاد المصري، وروبرت الآن يفكر في عروض أخرى من أندية، وسيختار وجهته المقبلة بهدوء".

وأضاف: "منتخب مصر ليس خيارًا لروبرت مورينو في الوقت الحالي، وكل التقارير التي ربطته بمنتخب مصر غير صحيحة".