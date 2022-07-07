شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الإعلامى لروبرت مورينو: لم تحدث مفاوضات مع الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف خايمي تورال، المتحدث الإعلامي للمدير الفني الإسباني روبرت مورينو، حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الوطني الأول.
وقال خايمي تورال، خلال تصريحات له ببرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "لم تحدث أي مفاوضات مع الاتحاد المصري، وروبرت الآن يفكر في عروض أخرى من أندية، وسيختار وجهته المقبلة بهدوء".
وأضاف: "منتخب مصر ليس خيارًا لروبرت مورينو في الوقت الحالي، وكل التقارير التي ربطته بمنتخب مصر غير صحيحة".
من ناحية أخرى بدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أول أمس الثلاثاء صرف مستحقات الحكام عن شهري فبراير ومارس الماضيين، بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه الذى عقد الأربعاء الماضى.
فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يمتد حتى نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤجل بدء عمله مع لجنة الحكام بالجبلاية.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن كلاتنبرج سيبدأ عمله في اتحاد الكرة في أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد إنهاء كافة ارتباطاته.
ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلى النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.