شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 7 / 7 /2022 فى كأس مصر ورابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس 7 / 7 /2022، 3 مباريات تشهدها الكرة المصرية، الأولى فى كأس مصر بين إيسترن كومبانى والمصرى البورسعيدى فى السادسة مساء، ومباراتان فى كأس رابطة الأندية، حيث يحتضن استاد القاهرة الدولى مباراة الإسماعيلى مع إنبى فى الخامسة مساء لتحديد المركز الثالث والرابع، وغزل المحلة مع فيوتشر على لقب النسخة الأولى من كأس الرابطة.

موعد مباراة الإسماعيلى وإنبى

فى الخامسة مساء، يلتقى الإسماعيلى مع إنبى على استاد القاهرة الدولى، لتحديد المركزين الثالث والرابع، بعد خسارة الإسماعيلى أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، فيما سقط إنبى أمام فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش، إلى تحقيق فوز معنوى على إنبى والحصول على المركز الثالث، استعدادا لمباريات الفريق فى بطولة الدورى الذى يحتل فيها الفريق مركزا لا يليق بتاريخ قلعة الإسماعيلى.

فى المقابل، يبحث البرازيلى فييرا المدير الفنى لنادى إنبى، عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولى وحسم المركز الثالث فى كأس الرابطة من أجل إعادة الثقة للفريق الذى تعرض لـ3 هزائم متتالية تحت قيادته.

موعد مباراة إيسترن كومبانى والمصرى

يلتقى فريق إيسترن كومبانى فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تأهل إيسترن كومبانى إلى هذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، فيما حقق المصرى البورسعيدى الفوز على فريق المنصورة بهدفين نظيفين فى نفس الدور.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الدورى، واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون للوصول لدور الثمانية بالإطاحة بالمصرى.

ويعانى إيسترن كومبانى من العديد من الغيابات المؤثرة فى مباراة اليوم، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم أيضا عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

فى المقابل، يأمل حسام حسن المدير الفنى للنادى البورسعيدى، فى اجتياز عقبة إيسترن كومبانى ومواصلة تصحيح مسار الفريق هذا الموسم، والمنافسة على تحقيق لقب مع المصرى هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

ونجح حسام حسن فى قيادة المصرى فى 3 مباريات نجح فى الفوز بها، الأولى أمام المنصورة فى الكأس، ومباراتين فى الدورى أمام الجونة ومصر المقاصة، مما جعل المصرى يتقدم إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن.

موعد مباراة فيوتشر وغزل المحلة

وفى التاسعة والنصف مساء، يلتقى فيوتشر مع غزل المحلة على استاد القاهرة الدولى، حيث يبحث كل منهما عن حصد اللقب الأول من البطولة والتى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الجاري.

وحذر على ماهر، المدير لفنى لفريق فيوتشر، لاعبى فريقه من الضربات الثابتة لفريق غزل المحلة، والتى تعد أحد مصادر قوة الفريق المحلاوى، الذى يعتمد على العرضيات المتقنة لتسجيل الأهداف عن طريق عبده يحيى المميز فى ضربات الرأس، ويأمل على ماهر فى تحقيق أول لقب مع فيوتشر الصاعد حديثا.

فى المقابل، يسعى مصطفى عبده المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق المفاجأة وتحقيق لقب كأس رابطة الأندية، بعد المشوار الناجح للفلاحين خلال مباريات البطولة، وطالب مصطفى عبده لاعبيه بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى فيوتشر لتحقيق الفوز.

ويدير المباراة طاقم إسبانى كامل مكون من جيسيوس مانزانو حكم ساحة وأنجل رودريجز حكم مساعد وجيفر مارتينيز حكم مساعد ثان وفالنتين جوميز حكم رابع وإجناكيو جلاسيس حكم فيديو واسديرو دياز مساعد حكم فيديو.