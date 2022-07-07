شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل رزاق سيسيه: اللاعب سافر إلى كوت ديفوار.. وهو موقع على بياض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل أبو زيد، وكيل أعمال رزاق سيسيه، أن اللاعب سافر إلى بلاده كوت ديفوار في الأيام الماضية ولن يعود مرة أخرى للفريق الأبيض.

وقال وكيل رزاق سيسيه في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "رزاق سيسيه موقع على عقد جديد مع نادي الزمالك على بياض، وعقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم". وتابع: "اللاعب كان يملك عرضين من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري".