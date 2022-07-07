شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل رزاق سيسيه: اللاعب سافر إلى كوت ديفوار.. وهو موقع على بياض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل أبو زيد، وكيل أعمال رزاق سيسيه، أن اللاعب سافر إلى بلاده كوت ديفوار في الأيام الماضية ولن يعود مرة أخرى للفريق الأبيض.
وقال وكيل رزاق سيسيه في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "رزاق سيسيه موقع على عقد جديد مع نادي الزمالك على بياض، وعقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم". وتابع: "اللاعب كان يملك عرضين من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري".
وتتصارع ثلاثة أندية على الظفر بخدمات الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك والذى يعلم بقرب انتهاء فترة تواجده مع أبناء ميت عقبة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة فيريرا بشكل كبير.
ويعتمد فيريرا حاليا على بعض الناشئين في الشق الهجومى للفريق على رأسهم يوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد، بالإضافة لتواجد الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وعمر السعيد مع قرب عودة مروان حمدى.
ودخل الثلاثى الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى بالإضافة لعقد من القادسية الكويتى في مفاوضات جادة مع وكيل اللاعب من أجل إتمام التوقيع معه وأن كان هناك فترة من الترقب لدى الثلاثى لموقف اللاعب الذى سيحسم كافة الأمور.
ويرتبط سيسيه بعلاقة قوية مع مجلس إدارة الإتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى وجماهير ولاعبى زعيم الثغر عندما لعب معهم 4 مواسم تعد الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن.