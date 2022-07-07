شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: اتحاد جدة ينهى صفقة طارق حامد والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى تعاقده مع طارق حامد لاعب الزمالك، وأنه سيكون لاعبا جديدا للفريق السعودي في الموسم المقبل.
وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "طارق حامد سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وسيكون عقده مع الاتحاد لمدة موسمين، والثالث بالاتفاق بين الطرفين".
ورفض طارق حامد الخضوع للتحقيق في النادى الأبيض، وتمسك بحقوقه كاملة حتى نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجارى.
وكان طارق حامد سافر إلى إسبانيا لمدة 50 يوما للاطمئنان على إصابته في الركبة، وهو ما استفز مسئولى النادى كثيرا في ظل الحاجة الماسة لجهوده مع توالى المباريات، وهو ما أدى لتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق وتمسك بحقوقه كاملة.
وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم خصم الإنذارات والغيابات والتأخير عن موعد بداية التدريبات، وكذلك التأخير فى العودة من الإجازات، بخلاف أيام الراحة الاستثنائية.
كما سيتم فرض غرامة إضافية على المدافع الدولى بسبب الإضرار التي وقعت علي الفريق نتيجة تغيبه عن التدريبات والمباريات وادعائه الإصابة، وفي حالة تصاعد الازمة بين الطرفين سيتم التصعيد في المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك سارٍ حتى نهاية أغسطس المقبل.