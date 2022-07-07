شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: اتحاد جدة ينهى صفقة طارق حامد والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى تعاقده مع طارق حامد لاعب الزمالك، وأنه سيكون لاعبا جديدا للفريق السعودي في الموسم المقبل.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "طارق حامد سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وسيكون عقده مع الاتحاد لمدة موسمين، والثالث بالاتفاق بين الطرفين".