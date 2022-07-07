الامارات | «كفو عذبة» يفرض إيقاعه في كأس الوثبة بإنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كفو عذبة» يفرض إيقاعه في كأس الوثبة بإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض المهر «كفو عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة راي داوسون، إيقاعه في الجولة الرابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على الساحة الانجليزية، التي أقيمت، أول من أمس، بمضمار وولفر هامبتون الرملي، برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء السباق البالغ طوله 2000 متر، والبالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، في مضمار وولفر هامبتون، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، مثيراً ومتكافئاً بين الخيول المشاركة نسبة لتقارب مستوياتها.

وتصدرت السباق مبكراً الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين للسباقات، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة المتدربة أليس ستيفنس، قبل أن تهزم في آخر 200 متر وتحل في المركز الثاني، بفارق 1.5 طول خلف البطل «كفو عذبة».

وانقض «كفو عذبة»، المنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، على الصدارة في المراحل النهائية، ليقطع مسافة السباق في زمن قدره 2:13:17 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «لجين» لجون اليوت، بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة فولي بريتسلايد.

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان: «يسعد المهرجان أن يدعم السباق بهذه الخيول صغيرة العمر في بداية مسيرتها المهنية، ونهنئ فريق عذبة للسباقات».

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