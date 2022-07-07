الامارات | مديرو وقادة فرق: إنجازات الموسم لأندية دبي ستليها محطات أكبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو وقادة فرق: إنجازات الموسم لأندية دبي ستليها محطات أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المديرون التنفيذيون وقادة الفرق في أندية دبي، أن الإنجازات التي تحققت في الرياضات الجماعية والفردية، خلال الموسم الماضي، وألقاب البطولات المختلفة التي تحققت لن تكون نهاية الطموح، ولا قمة الإنجاز بالنسبة لهم، وإنما ستكون محطة مهمة تليها محطات أكبر في سجلات الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات.

وكان مجلس دبي الرياضي قد احتفى أول من أمس، بالأندية الفائزة بالألقاب في الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم الرياضي 2021-2022. ووجه المديرون التنفيذيون، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على الدعم والتعاون الكبير الذي قدمه للأندية لتطبيق خطط العمل، والاحتفاء بهم، وتهنئتهم بإنجازاتهم، وتحفيزهم على تقديم المزيد خلال المواسم المقبلة، وأكدوا أن أندية دبي تضم العديد من المواهب الوطنية التي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق هذه النتائج.

وقال المدير التنفيذي لنادي حتا علي البدواوي: «الحفاوة الذي قام به مجلس دبي الرياضي، دليل على أن المجلس يتابع كل أنشطة وإنجازات الأندية، ونطمح في نادي حتا أن نفوز بألقاب كثيرة في الموسم المقبلة».

وأكد المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، أحمد الجناحي: «هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد جهد كبير وعمل جماعي منظم».

وقال مدير الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل، أحمد النعيمي: «تكريم مجلس دبي أصحاب الإنجازات يُمثل دافعاً للجميع، ونحن في نادي الوصل نتطلع لنجاحات أكبر في الموسم المقبل».

وقال مدير صالات الرياضة في نادي شباب الأهلي، خالد درويش، إن «نادي شباب الأهلي يعمل وفق استراتيجية دقيقة لتحقيق الفوز في مختلف الألعاب، إذ نسعى مستقبلاً للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية. بعدما استطعنا تحقيق ألقاب جميع البطولات على المستوى المحلي، باستثناء لعبة واحدة». وأكد لاعب كرة السلة في نادي شباب الأهلي، قيس عمر الشبيبي، أن الموسم المنصرم كان استثنائياً للنادي، نجح من خلاله في تحقيق ثلاث بطولات، هي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة والدوري العام.

ومن جانبه، قال كابتن فريق كرة الطائرة في نادي النصر، عدنان المرزوقي، إن الموسم المنصرم كان عامراً بالحماسة والإثارة، واستطعنا بفضل العمل الجماعي تحقيق نتائج إيجابية.

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