الامارات | «ذعر» في مانشستر يونايتد بسبب رغبة رونالدو بالرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذعر» في مانشستر يونايتد بسبب رغبة رونالدو بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبّب خبر رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في الذعر داخل أسوار «الشياطين الحمر»، وفق وصف صحيفة «ماركا» الاسبانية التي أوردت تقريراً عن ذلك واعتبرته أسخن أخبار الانتقالات العالمية للفترة الصيفية الحالية.

وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في تحليله والتعليق عليه مجموعة من مقدمي البرامج التلفزيونية واللاعبين السابقين، مثل غاري نيفيل وجيمي كاراجر وجيمي أوهارا وجيمي فلويد هاسيلبينك.

ويبدو أن الخبر الذي انتشر في وقت سابق من هذا العام عاد للتداول، خصوصاً أن رونالدو (37 عاماً) لم يحضر في أول جلسة تدريبية للشياطين الحمر قبل الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ، رغم أن ذلك كان على ما يبدو لأسباب عائلية.

وكان رونالدو قد طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد لرغبته في اللعب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فشل الفريق الانجليزي في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال، اذ سيلعب بالدوري الأوروبي، وتسبب هذا الطلب باهتزاز في أسوار النادي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن النادي غير متأكد مما إذا كان كريستيانو سيكون معهم عندما ينطلقون في رحلة إلى تايلاند وأستراليا غداً الجمعة، حيث يستهلون جولتهم التمهيدية للموسم الجديد.

وتقول صحيفة «الصن» إن تين هاج قد طلب من النادي حل الموقف في أقرب وقت ممكن، بطريقة أو بأخرى، حتى يتمكن من التخطيط لفريقه لموسم 2023/22، مع عدم علمه ما إذا كان سيتمكن من الاتصال بكريستيانو رونالدو. أم لا.

وعلق كاراغر في محادثة له على «تويتر» بأن رونالدو فعل بالضبط ما كان يعتقده، وهو «سجل أهداف، لكن جعل الفريق أسوأ». أثار هذا رد فعل أسطورة الشياطين الحمر غاري نيفيل، وأثار رد فعل عنيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وما زاد الطين بلة هو فكرة تعاقد رونالدو مع الغريم التقليدي السابق برشلونة من خلال ما طرحه خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، وفق ما أشارت صحيفة «آس» الإسبانية التي أوردت أن اجتماعاً جرى بين لابورتا وخورخي مينديز وكيل رونالدو، في حضور اللاعب، وأن اسم رونالدو طرح بقوة خلال الاجتماع، وأن لابورتا استفسر عن احتمالات انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

كريستيانو رونالدو في 20 عاماً

2003 إلى 2009 مانشستر يونايتد.

2009 إلى 2018 ريال مدريد.

2018 إلى 2021 يوفنتوس.

2021 إلى الآن مانشستر يونايتد.

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