الامارات | الظفرة يبدأ الفحوص الطبية للاعبين.. ونيبوشا يصل الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يبدأ الفحوص الطبية للاعبين.. ونيبوشا يصل الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم أخطرت لاعبي الفريق الأول ببداية الفحوص الطبية التي سيخضع لها اللاعبون في أحد المستشفيات في أبوظبي، والتي تستمر حتى الأسبوع المقبل، بينما سيصل المدرب الصربي نيبوشا فيشنفيتش، الأربعاء المقبل، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، عقب التعاقد معه خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي، الذي قاد الفريق للبقاء في دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

وقال المصدر إن صعوبة الحجوزات خلال فترة عيد الأضحى تسببت في اضطراب موعد وصول المدرب، لكنهم استغلوا ذلك في بدء الفحوص الطبية على اللاعبين، والتحضير للمعسكر الخارجي الذي جرى التنسيق له مع المدرب نيبوشا لاختيار المدينة الصربية التي ستستضيف المعسكر، ونوعية المباريات الودية التي سيخوضها الفريق.

وذكر المصدر أن الفريق سيقيم تجمعاً داخلياً في العاصمة أبوظبي، يستمر حتى مطلع الشهر المقبل، موعد السفر إلى صربيا لإقامة المعسكر، وأن الفريق سيعود إلى الدولة منتصف أغسطس للدخول في معسكر داخلي، يخوض خلاله عدداً من اللقاءات الودية مع الأندية المحلية.

على جانب آخر، وصلت المفاوضات بين إدارة النادي وعدد من المحترفين الأجانب إلى مرحلة متقدمة، إذ يعمل النادي على ترميم صفوفه بأربعة لاعبين في مراكز مختلفة، وذلك بعد انتهاء عقوده مع لاعبيه الذين شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي، وفي مقدمتهم السنغالي ماكيتي ديوب.

ويدخل الظفرة الموسم الجديد وسط تحديات صعبة، إذ بعد أقل من شهر ونصف من خروجه من دوامة الهبوط التي تجاوزها في اللحظات الأخيرة من عمر دوري المحترفين، باحتلاله المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، فإن الفريق يواجه تحدياً من نوع آخر، قد تلقي بظلاله على مشوار الفريق.

وعلى مدار خمس سنوات، وتحديداً منذ موسم 2016-2017، حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين، رغم تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الحالي، الذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى، كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

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