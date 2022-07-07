الامارات | «غلف إف سي» يستعين بطاقم تدريب برازيلي استعداداً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «غلف إف سي» يستعين بطاقم تدريب برازيلي استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي «غلف إف سي»، عبدالله بن عمر، عن أن مجلس إدارة النادي اعتمد قراراً فنياً بانتداب طاقم تدريب برازيلي لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بهدف تطوير الفريق بأفضل صورة ممكنة، ليقدم مردوداً فنياً عالياً يضعه في مركز مميز بجدول الترتيب العام.

وقال بن عمر لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق سيدخل في معسكر تدريبي داخلي استعداداً للاستحقاقات المقبلة لمدة أسبوعين، وخوض من أربع إلى خمس مباريات ودية قبل دخول المنافسات».

وأكد أن هناك تعاوناً مع أحد أندية المحترفين للاستفادة من البنى التحتية المميزة التي يتمتع بها.

وأضاف: «الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى سيكون قوياً، والمنافسة ستكون صعبة جداً بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين».

وتابع: «إدارة النادي جددت للاعبين أصحاب الخبرة، للحفاظ على استقرار الفريق، تزامناً مع العمل على اكتشاف عناصر شابة لديها طموح المنافسة».

وكشف المدير التنفيذي لنادي «غلف إف سي» عن أن التدريبات ستنطلق في 15 الجاري استعداداً للموسم الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news