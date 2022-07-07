الامارات | معسكر «الجوجيتسو» الصيفي للبنين والبنات ينطلق 18 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر «الجوجيتسو» الصيفي للبنين والبنات ينطلق 18 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو إطلاق معسكره الصيفي التدريبي، الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 18 يوليو إلى 26 أغسطس في قاعات جوجيتسو أرينا ومراكز اللياقة UAEJJ Fitness في الباهية - أبوظبي، ومردف - دبي، والسلامات - العين.

وقال بيان صحافي: «يتضمن المعسكر الصيفي أنشطة رياضية وبدنية، تستهدف الفئة العمرية من 6 - 16 عاماً، حيث يهدف الاتحاد من وراء إطلاق هذا المشروع إلى مساعدة الأبناء والبنات على الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، عبر تطوير مستوياتهم وأدائهم، وصقل مواهبهم».

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