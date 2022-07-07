الامارات | هاليب تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون

شكرا لقرائتكم خبر عن هاليب تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً و18 راهناً، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرتها، بفوزها الأربعاء على الأميركية أماندا أنيسيموفا (25) 6-2 و6-4، بعد ثلاث سنوات من تتويجها باللقب على العشب الإنجليزي.

وبعمر الثلاثين، تبحث هاليب عن ثالث ألقابها الكبرى، علماً بأنها متوجة في رولان غاروس الترابية عام 2018، وهي تلاقي في المربع الأخير الكازخستانية إيلينا ريباكينا (23)، الفائزة على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) 4-6 و6-2 و6-3، والتي بلغت نصف نهائي أول بطولة كبرى في مسيرتها.

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