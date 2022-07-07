الإعلان خلال ساعات.. كريم شحاتة: اتحاد جدة ينهي صفقة طارق حامد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي اتحاد جدة السعودي أنهى تعاقده مع طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مضيفاً أنه سيكون لاعباً جديداً للفريق السعودي في الموسم المقبل.

وقال كريم شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، إن طارق حامد "سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وسيكون عقده مع اتحاد جدة لمدة موسمين، والثالث بالاتفاق بين الطرفين".

من جانبه، كشف الناقد الرياضي أدهم الشرقاوي، عن تفاصيل تعاقد فريق اتحاد جدة مع طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الشرقاوي أن اتحاد جدة "تحمل مصاريف علاج طارق حامد خلال الفترة الماضية، وأن اللاعب سيكون بديل للمغربي كريم الأحمدي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته قائلاً: "هناك بعض الجماهير ترفض التعاقد مع طارق حامد بسبب كبر سنه".