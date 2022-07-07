شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المنتخب الوطنى لليد يؤكد تفوقه ومكانته بين أفضل منتخبات العالم بعد الحصول على فضية دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ×× أبطالنا الرياضيين أسعدوا الشعب المصرى بإنجازاتهم بدورة البحر المتوسط

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد قدموا أداءً مميزاً خلال دورة ألعاب البحر المتوسط، واستطاعوا الوصول إلى نهائى الدورة فى كرة اليد، والمنافسة على الميدالية الذهبية، بعد أن حققوا الفوز على العديد من المنتخبات المشاركة بالدورة تأكيداً على مكانة المنتخب الوطنى بين صفوف أفضل المنتخبات على مستوى العالم".

جاء ذلك تعقيباً على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام منتخب اسبانيا والتى انتهت بفوز الماتادور الإسبانى بالميدالية الذهبية، وحصول المنتخب الوطنى على الميدالية الفضية بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة "وهران" بالجزائر خلال الفترة من 24 يونيو حتى 6 يوليو الجارى.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد، والجهاز الفنى، ومجلس إدارة الاتحاد بعد الحصول على الميدالية الفضية فى دورة ألعاب البحر المتوسط، متمنياً للمنتخب التوفيق فى المنافسات المقبلة، والتى تبدأ ببطولة إفريقيا لكرة اليد التى تستضيفها مصر، وتنطلق منافساتها الأسبوع المقبل.

لفت الدكتور أشرف صبحى أن منتخب كرة اليد وجميع أبطال مصر الرياضيين فى دورة ألعاب البحر المتوسط أسعدوا الشعب المصرى طوال أيام البطولة بإنجازاتهم الرياضية التى حققوها فى ظل التطور الذى تشهده الرياضة المصرية التى تلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.