شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة يأتى على رأسها فتح مسئولى النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع نجمه أحمد القندوسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما لاقى اللاعب قبولا داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.

مصر تحتل المركز السادس فى الترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط

اختتمت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت فى الجزائر فى الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجارى، بمشاركة البعثة المصرية والتى حصدت 51 ميدالية متنوعة. أجري أحمد مصطفي صانع ألعاب الإسماعيلي، أشعة على قدمه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد منتخب مصر للشباب التى أقيمت مؤخرا. كشف أيمن صلاح مدير المنتخبات القومية فى اتحاد اليد عن عودة بعثة منتخب الرجال إلى القاهرة فى تمام الثانية والنصف ظهر غدا الخميس قادمة من وهران الجزائرية بعد حصد فضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط . تراجع النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، عن الانسحاب من بطولة كأس مصر، خلال جلسة ودية جمعت الكومى بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

حقق فريق بيراميدز الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لدور الثمانية بالبطولة، وينتظر الفائز من مباراة إنبى والبنك الأهلى.

تلقى مجلس إدارة شركة تذكرتي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لحضور مؤمن زكريا مستشار شئون الرياضة بشركة تذكرتي مباراة نهائي بطولة الرابطة المقرر إقامتها غدا.

حقق فريق منتخب السويس فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع نجمه أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، بعدما لاقى اللاعب قبولا داخل لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.

جلال أحمد حكما لمباراة المصرى وإيسترن كومبانى بكأس مصر أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اختيار جلال أحمد حكما لمباراة المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى المقرر لها غدا الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. رئيس الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المقاولون قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول، قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. أعلن مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة القائمة التى سوف تخوض المباراة النهائية غدا أمام فيوتشر لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، المقرر لها السادسة مساء الخميس. استقر مسئولو نادى الزمالك، على الالتزام بالعقد المبرم بين اللجنة السابقة التى كُلفت بإدارة النادى، واللاعب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، ليعود النقاز لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجديد. ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراته ضد الجونة أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت استمرار فقدان الفريق الأحمر للنقاط. شارك الثنائي محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبا الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بصورة طبيعية. عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. أكد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي أنه يمارس عمله بشكل طبيعي وما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة فنجان".

تراجع النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومي، عن الانسحاب من بطولة كأس مصر، خلال جلسة ودية جمعت الكومى بجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد.