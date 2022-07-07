شكرا لقرائتكم خبر عن ساران الفرنسى يضم عمر ياسين قادما من القطر القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى ساران الفرنسى على توقيع لاعب اليد عمر ياسين قادما من القطر القطرى لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، يذكر أن عمر ياسين لعب فى الدورى المصرى لأندية الأهلى والزمالك وطلائع الجيش.

وانضم عمر ياسين لصفوف فريق القطر القطرى سبتمبر الماضى بعدما لعب فى الاتحاد الليبى لكرة اليد على سبيل الإعارة قادما من الأهلى فى شهر يوليو الماضى، لخوض الدورى المحلي معهم بعد قرار الموافقة على رحيله، بموافقة طارق محروس المدير الفنى للفريق الأحمر ومعه 3 لاعبين آخرين تم الاستغناء عنه.

وسبق ولعب ياسين فى الدورى القطرى من قبل والدورى الروماني أيضا، حيث انضم إلى المنتخب فى الاستعدادات لبطولة العالم الأخيرة مصر 2021 إلا أنه لم ينضم إلى القائمة النهائية.