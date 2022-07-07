شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه كفر الدوار وديا غدا استعدادا لـ سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى كفر الدوار غدا، الخميس، وديا استعدادا لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها 14 يوليو الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

واعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى توصية لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بشأن التشكيل الجديد للأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى 2022-2023.

من ناحية أخرى كشف، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الأسباب الحقيقية وراء إقامة مباراة الأهلى باستاد برج العرب يوم 7 أغسطس المقبل، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يقصر فى هذا الأمر وأن السبب الحقيقى هو التعليمات الأمنية.

وقال مصيلحى، إن مباريات الاتحاد السكندري مع الأندية الشعبية (الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصرى) تقام باستاد برج العرب، ومع باقي الأندية تقام باستاد الإسكندرية، وذلك منذ 11 سنة.

وناشد رئيس الاتحاد السكندرى الجهات الأمنية إعادة النظر فى إقامة جميع مباريات الاتحاد بما فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي باستاد الإسكندرية، وهذا حق طبيعى لزعيم الثغر.